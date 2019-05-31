В аэропорту Одессы обнаружили «жучки»

Прокуроры Одесской областной прокуратуры совместно со следователями и сотрудниками оперативных подразделений Управления Службы безопасности в области раскрыли противоправный канал утечки частной, служебной информации в Одесском аэропорту. Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.
«Установлено, что сотрудники фирмы, которые должны обеспечивать программирование и обслуживание техники, на самом деле могли „записывать“ всю внутреннюю служебную жизнь стратегического объекта инфраструктуры», — отметили в прокуратуре.
По данным следствия, фирма организовала длительное наблюдение и запись с более 50 устройств информации, касающейся служебной, хозяйственной деятельности объекта, строительства новой взлетной полосы. В том числе — выявлена возможность несанкционированного доступа к камерам наблюдения в рабочих кабинетах пограничников, таможенной зоне, функционировании кассы, бухгалтерии, помещений для личных нужд, кабинетов сотрудников международного аэропорта.
Также представители предприятия имели противоправный доступ к камерам зала официальных делегаций, где находились официальные представители Украины и иностранных государств.
Сейчас правоохранительные органы проверяют данные об утечке и торговле частными данными из Одесского аэропорта. Проводятся обыски в административных и служебных помещениях аэропорта, кабинетах предприятия, помещениях сотрудников этой фирмы.
Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по признакам ч. 2 ст. 359 (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
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