Конкретных планов для новой встречи «нормандской четверки» пока нет

В Кремле заявили, что пока нет конкретных планов проведения саммита участников «нормандского формата» по урегулированию на Донбассе.
«Мы знаем, что у президента Украины были контакты с министром иностранных дел упомянутых стран („нормандского формата“). Эта тематика обсуждалась, но пока конкретных каких-то прикидок нет», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что новый президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с Владимиром Путиным в «нормандском формате».
Как отметил Песков, «после того, как в Украине появился новый президент, снова активно возобновилось обсуждение проблематики невыполненных минских договоренностей».
«И, конечно, есть необходимость продолжить обсуждение и в „нормандском формате“. Вместе с тем для того, чтобы эта встреча на высшем уровне состоялась, необходимо, чтобы созрели соответствующие условия, необходимо, чтобы было понимание относительно готовности украинской стороны идти на выполнение минских договоренностей, идти на прямой контакт с представителями самопровозглашенных республик», — сказал пресс-секретарь президента РФ.
По его словам, «все это требует дальнейшего прояснения».
Напомним, ранее заместитель главы администрации президента Украины Вадим Пристайко указал, что для встречи лидеров государств «нормандского формата» нужно, чтобы у них «на столе было что-то конкретное», о чем они будут договариваться.
«Этому предшествует большая работа на всех уровнях. Мы собираемся в ближайшее время обновить работу Трехсторонней контактной группы, и эти решения будут через день-два», — сообщил он.
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