Лукашенко рассказал, как Беларусь «кинули» с советскими рублями

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страну «кинули» с советскими рублями.

Отвечая на обвинения в авторитаризме, Лукашенко сослался на то, что после распада Советского Союза белорусы «остались одни». Кроме того, по его словам, Беларуси обещали, что она не выходит из советской рублевой системы.

«Потом нас кинули с этими рублями, забрав у нас товары и не оплатив», — цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь.

Белорусский лидер пояснил, что после этого в стране сложилась тяжелая экономическая ситуация, когда «народу было нечего есть».