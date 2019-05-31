Зеленский обновил состав СНБО

Президент Владимир Зеленский утвердил новый состав Совета национальной безопасности и обороны. Соответствующий указ 31 мая опубликовали на сайте главы государства.

Согласно документу главой СНБО является президент Владимир Зеленский. Также глава государства ввел в состав СНБО:

Ивана Баканова — первый заместитель председателя Службы безопасности — начальник главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления СБУ,

Андрея Богдана — глава Администрации президента,

Александра Данилюка — секретарь СНБО,

Оксану Маркаров — министр финансов,

Вадима Пристайко — заместитель главы АП,

Руслана Рябошапку — заместитель главы АП,

Руслана Хомчака — начальник Генштаба — главнокомандующий ВСУ.

Указом из состава Совета национальной безопасности и обороны выведены Игорь Райнин, Александр Турчинов, Виктор Муженко и Юрий Стець.

Распоряжение вступило в силу со дня опубликования, 31 мая.