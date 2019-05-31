Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Китая

Всемирный банк (ВБ) оставил прогноз роста китайской экономики в 2019 г. на уровне 6,2%, при этом оценка увеличения в следующем году была ухудшена до 6,1% с ранее ожидавшихся 6,2%, сообщается в отчете организации.

В число негативных факторов входят напряженность в торговых отношениях с США. По оценке ВБ, повышение Америкой с 10 мая импортных пошлин на китайские товары может снизить темпы увеличения ВВП КНР примерно на 0,2 процентного пункта.

В то же время банк указывает на хорошие реальные показатели экономического роста в Китае в I квартале 2019 г., а также запланированные в бюджете на 2019 г. стимулирующие меры.

В 2021 г. ожидается рост экономики КНР на 6%, говорится в обзоре ВБ.

По итогам 2018 г. ВВП страны увеличился на 6,6% после повышения на 6,8% годом ранее.

Аналитики организации прогнозируют, что темпы потребительские цены вырастут на 2,2% в текущем году, а в следующие два года темпы подъема показателя будут составлять 2%.