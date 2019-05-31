Зеленский решил пока не отменять рынок электроэнергии

Рассмотрение решений, на которых публично настаивал олигарх Игорь Коломойский, СНБО перенесено на две недели.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с участием членов Совета национальной безопасности и обороны Украины, посвященное энергетической безопасности. Однако решений принято не было. «Сегодня проблематику энергетики обсудили в формате совещания, а через две недели будут приняты соответствующие решения», — сообщает официальный сайт президента.

Формальным поводом для проведения сегодняшнего заседания СНБО стала трагедия на шахте «Лесная» (ГП «Львовуголь»), унесшая жизни двух горняков. В то же время, как завил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook, профсоюзные лидеры на данное заседание приглашены не были.

Заседание прошло в закрытом режиме. Наиболее резонансным вопросом, который рассматривался СНБО, был новый рынок электроэнергии.

Как сообщалось, на отмене закона «О рынке электроэнергии» публично настаивает предприниматель Игорь Коломойский, ферросплавные заводы которого являются крупнейшими потребителями электроэнергии в Украине.

Закон «О рынке электроэнергии», на основании которого 1 июля 2019 года должен быть введен новый рынок электроэнергии, разработан при участии европейских экспертов и внедряет положения Третьего энергопакета ЕС.

Введение конкурентного рынка электроэнергии является одним из обязательств Украины, зафиксированного в рамках Меморандума о сотрудничестве Украины и ЕС.

Имплементация рынка электроэнергии является условием предоставления макрофинансовой помощи Украине со стороны ЕС в размере 500 млн евро.