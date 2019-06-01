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Запуск рынка электроэнергии создаст предпосылки для снижения тарифов для бизнеса

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Запуск рынка электроэнергии создаст предпосылки для снижения тарифов для бизнеса

Запуск рынка электроэнергии обеспечит справедливое и прозрачное ценообразование, а также создаст предпосылки для снижения стоимости электроэнергии для предприятий. Об этом говорится в материале Українських новин «Прозрачность и честная цена: что сулит новый энергорынок бизнес-потребителям?».

В статье утверждается, что большое количество игроков на рынке (уже сегодня более 440 поставщиков) не позволит проводить ценовые манипуляции, а это означает справедливое и прозрачное ценообразование, которое принято в странах Евросоюза. Так что условное предприятие Х сможет получить выгодную, прозрачную и честную цену, сформированную рынком, а не утвержденную чиновниками.

Энергореформа предоставляет для промышленных потребителей большие возможности, поскольку позволяет выбрать того, у кого более подходящая цена на электроэнергию, более удобные условия оплаты, а также тех, кто может гарантировать качество поставок. При этом рынок станет менее регулируемым, в отличие от нынешней ситуации.

«Главное, что бизнес-потребитель получит возможность приобретать электроэнергию по рыночным ценам, выбирая способ покупки через поставщика — либо на сутки вперед, либо же через долгосрочный контракт с зафиксированной ценой, например, на год», — говорится в материале.

По мнению автора, есть основания считать, что после запуска рынка цена электроэнергии может иметь тенденцию к снижению. В качестве примера приводятся данные отчета ГП «Энергорынок» о результатах торгов за 28 мая 2019 года, объем продаж на платформе рынка электроэнергии на сутки вперед составляет 60% от реальных. На данный момент на платформе уже зарегистрировалось 255 участников. Если посмотреть на данные тестовых торгов в апреле, то цена электроэнергии на этих торгах была ниже рыночной.

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Кроме того, с запуском рынка бизнес получает возможность заключить прямой договор с генерацией и покупать электроэнергию непосредственно у производителя, что повлияет на ее конечную стоимость. Выгодная цена электроэнергии — это снижение доли затрат на электроэнергию в себестоимости продукции, а значит, и более конкурентная продукция предприятий.

Напомним, с 1 июля 2019 года в Украине должна быть запущена новая модель оптового рынка электроэнергии в соответствии с Законом Украины «О рынке электроэнергии», что является вторым этапом энергореформы. Розничный рынок электроэнергии начал работать с 1 января 2019 года.

энергорынок
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