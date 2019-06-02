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Трамп поддержал Бориса Джонсона в борьбе за пост премьера Великобритании

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На пост премьера Великобритании уже претендуют 13 человек

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На пост премьера Великобритании уже претендуют 13 человек

Число претендентов на должность главы Консервативной партии Великобритании, а соответственно и премьер-министра страны выросла до 13. В воскресенье утром в эфире телеканала Sky News о своих премьерских амбициях объявил депутат-консерватор и бывший замминистра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Сэм Джима.

Джима является сторонником проведения повторного референдума по вопросу о выходе Великобритании из состава ЕС. По его словам, это единственный способ выйти из тупика, в который зашел процесс Brexit и «объединить разобщенную страну». Джима подчеркивает, что является единственным из тори, к настоящему моменту вступивших в борьбу за премьерское кресло, который поддерживает идею референдума.

Сын иммигрантов из Ганы, Джима сделал в Великобритании карьеру инвестора, а затем занялся политикой и был избран в парламент в 2010 году. Он занимал должность личного парламентского секретаря премьер-министра Дэвида Кэмерона, а впоследствии занимал должности заместителя министра в четырех ведомствах. До ноября 2018 года Джима был заместителем министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании, курировавшим британские университеты, научные исследования и инновации.

Ранее о намерении участвовать в борьбе за пост лидера партии объявили 12 политиков-тори. Это считающийся фаворитом экс-глава британского МИД Борис Джонсон, министр иностранных дел Джереми Хант, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, министр здравоохранения и социальной защиты Мэтт Хэнкок, бывшая министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей, экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, экс-лидер Палаты общин (де-факто представитель британского правительства в нижней палате парламента) Андреа Лидсом, министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув, глава МВД королевства Саджид Джавид, заместитель министра по делам регионов и местного самоуправления Кит Малтхаус, парламентский замминистра по делам Brexit Джеймс Клеверли и депутат Марк Харпер, ранее занимавший пост заместителя министра финансов. Еще несколько видных представителей партии рассматривают возможность выставить свои кандидатуры.

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24 мая британский премьер-министр и лидер консерваторов Тереза Мэй объявила о том, что 7 июня уйдет в отставку из-за невозможности реализовать выход страны из состава ЕС. Она будет оставаться на посту главы правительства, пока партия не выберет нового лидера. Этот процесс должен начаться 10 июня и завершиться во второй половине июля.

Великобритания, Сэм Джима
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