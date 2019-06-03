Сегодня ПАСЕ может вернуть делегацию России

В понедельник в Париже на заседании регламентного комитета ПАСЕ рассмотрят вопрос, который может усложнить наложение санкций на делегацию РФ обеспечить ее возможное возвращение в ПАСЕ без выполнения международных обязательств.
Речь идет о докладе об «укреплении процесса принятия решений Парламентской ассамблеи относительно полномочий и голосования», сообщает Укринформ.
Указанный документ, докладчиком по которому является сенатор от Бельгии Петра Де Саттер, уже включен в проект повестки дня заседания ПАСЕ 24-28 июня.
Проект доклада, если он будет утвержден регламентным комитетом, а дальше всей Ассамблеей 24 июня, может создать условия, что российская делегация заявится на летнюю сессию ПАСЕ.
Напомним, 17 мая Комитет министров Совета Европы на уровне глав МИД на годовой сессии в Хельсинки поддержал позицию, что все страны-члены должны иметь право участвовать в уставных органах организации, включая Парламентскую ассамблею, а также должны голосовать на выборах нового генерального секретаря Организации в июне.
В то же время решение Комитета министров еще должен утвердить в июне ПАСЕ.
Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба назвал решение КМСЕ, которым Россию могут вернуть в ПАСЕ без выполнения обязательств, «противоречивым и позорным».
Напомним, что российская делегация была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 после агрессии против Украины. После этого россияне не присутствовали на заседаниях и перестали платить взносы в организацию.
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