Сегодня ПАСЕ может вернуть делегацию России

В понедельник в Париже на заседании регламентного комитета ПАСЕ рассмотрят вопрос, который может усложнить наложение санкций на делегацию РФ обеспечить ее возможное возвращение в ПАСЕ без выполнения международных обязательств.

Речь идет о докладе об «укреплении процесса принятия решений Парламентской ассамблеи относительно полномочий и голосования», сообщает Укринформ.

Указанный документ, докладчиком по которому является сенатор от Бельгии Петра Де Саттер, уже включен в проект повестки дня заседания ПАСЕ 24-28 июня.

Проект доклада, если он будет утвержден регламентным комитетом, а дальше всей Ассамблеей 24 июня, может создать условия, что российская делегация заявится на летнюю сессию ПАСЕ.

Напомним, 17 мая Комитет министров Совета Европы на уровне глав МИД на годовой сессии в Хельсинки поддержал позицию, что все страны-члены должны иметь право участвовать в уставных органах организации, включая Парламентскую ассамблею, а также должны голосовать на выборах нового генерального секретаря Организации в июне.

В то же время решение Комитета министров еще должен утвердить в июне ПАСЕ.

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба назвал решение КМСЕ, которым Россию могут вернуть в ПАСЕ без выполнения обязательств, «противоречивым и позорным».

Напомним, что российская делегация была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 после агрессии против Украины. После этого россияне не присутствовали на заседаниях и перестали платить взносы в организацию.