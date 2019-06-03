Нацбанк немного укрепил гривну

Национальный банк Украины на понедельник, 3 июля 2019 года, укрепил официальный курс гривны на 2 копейки - до 26,8546 грн за доллар против 26,8725 грн за доллар в пятницу. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,9456 грн против 29,9199 грн накануне.