Зеленский уволил Виктора Кононенко с должности замглавы СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Виктора Кононенко с должности заместителя главы Службы безопасности Украины.

Соответствующий указ президента Украины № 349/2019 от 3 июня 2019 года обнародован на сайте главы государства в понедельник.

«Уволить Кононенко Виктора Ионасовича с должности заместителя главы Службы безопасности Украины», — сказано в документе.