Войти
Супрун намерена остаться в Украине и после выборов
позиция
Супрун намерена остаться в Украине и после выборов
Трамп поддержал Бориса Джонсона в борьбе за пост премьера Великобритании
дружба народов
Трамп поддержал Бориса Джонсона в борьбе за пост премьера Великобритании

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

энергетика
RSS

Гройсман запустит энергорынок в срок

174
Гройсман запустит энергорынок в срок

Своевременный запуск рынка электроэнергии станет ответом премьер-министра на критику президента в адрес правительства. Об этом говорится в материале Капитала «Почему захлебнулась атака на рынок электроэнергии».

Авторы утверждают, что близкий к новому президенту олигарх Игорь Коломойский лоббирует отсрочку на неопределенное время запуска рынка электроэнергии, который запланирован на 1 июля. Ему выгодно сохранить ручное регулирование цен на электроэнергию, чтобы его ферросплавный бизнес получал ее по льготному тарифу. Однако попытки отложить старт рынка руками депутатов провалились, и вопрос подняли на уровень СНБО, на заседании которого правительству дали две недели на согласование позиций.

«Очевидно, сторонники отсрочки рынка не рискнули торпедировать его через СНБО сходу — иначе буквально на первом заседании СНБО были бы сброшены маски, и всем окончательно стало понято, что этот совет собирается оборонять не интересы государства, а интересы Коломойского. И бросили мяч на поле правительства, которому предстоит за оставшийся до времени „Ч“ месяц минимизировать все потенциальные угрозы», — говорится в статье.

Автор пишет, что с главой кабмина у нового президента отношения не задались, в своей инаугурационной речи он настоятельно порекомендовал всем членам правительства уйти в отставку, причем сделал это в форме, которую корректной не назовешь. Поэтому запуск рынка электроэнергии 1 июля станет ответом Гройсмана на критику со стороны президента.

«Плясать под дудку Коломойского совсем не в интересах премьер-министра. Владимир Гройсман уже нацелился на парламент, и для него своевременный запуск рынка — не только дело чести, но и финальный аккорд премьерской каденции, на котором он сможет строить свою политическую карьеру, как чиновника, впервые в истории Украины добившегося своевременной реализации реформы, на которой уже много лет настаивают ЕС и США», — считает автор материала.

Что касается президента, то запуск реформы станет для него тестом на способность принимать решения в интересах государства, а не людей из своего окружения.

«Для Владимира Зеленского своевременное введение рынка электроэнергии — возможность продемонстрировать способность говорить „нет“ тем, кто помог ему занять главный пост в стране, а теперь агрессивно давят на президента, требуя удовлетворения своих бизнес-аппетитов в ущерб интересам государства», — утверждается в материале.

Читайте также: Коломойский стремится получить рычаги давления на всех участников энергорынка, — Кушнирук

В пятницу 31 мая Президент Украины Владимир Зеленский провел Совещание с участием членов Совета национальной безопасности и обороны Украины, посвященный энергетической безопасности. Формальным поводом для проведения Заседание СНБО 31 мая стала трагедия на шахте «Лесная» (ГП «Львовуголь»), унесшая жизни двух горняков. Наиболее резонансным вопросом, Рассматриваемым СНБО, был новый рынок электроэнергии.

Как сообщалось, на отмене закона «О рынке электроэнергии» публично настаивает предприниматель Игорь Коломойский, ферросплавные заводы которого являются крупнейшими промышленными потребителями электроэнергии в Украине.

энергорынок
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 3 июня 2019
Воскресенье, 2 июня 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Что угрожает экономике Украины во второй половине 2019

Лето обещает быть бурным в политическом плане, вряд ли спокойнее на политическом фронте будет и осенью. А какие риски для экономики Украины во второй половине 2019?
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Средняя зарплата растет, реальные доходы сокращаются

Средняя месячная зарплата в долларовом эквиваленте в марте 2019 года почти достигла уровня марта 2013 года - $385 март 2019 и $394 март 2013. Но, для измерения уровня жизни средняя зарплата в Украине – не очень объективный показатель.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Дефолт неизбежен

Мы едва покрываем стоимость кредитов МВФ, но даже близко не покрываем стоимость займов на рынке еврооблигаций и ОВГЗ. И основной недостаток в том, на фоне роста номинального ВВП, при отсутствии роста реального, вопрос спада это вопрос времени. Все начнётся с девальвации. Если вдруг произойдёт девальвация, то уровень долга легко перевалит за 100% и даже 150% ВВП. А тогда выплаты станут неподъёмными. И это будет дефолт.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016