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«Северный поток – 2» готов только на 57%

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«Северный поток – 2» готов только на 57%

Газопровод «Северный поток — 2» построен уже на 57% от его общей протяженности, говорится в сообщении российского «Газпрома».

«Продолжается строительство газопровода „Северный поток — 2“. К настоящему времени по дну Балтийского моря уложен 1391 км газопровода — около 57% от его общей протяженности», — отмечает газовый холдинг.

Также сообщается, что «Газпром» в январе — мае, по предварительным данным, добыл 222,7 млрд куб. м газа, что на 2,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

«Это максимальный показатель добычи в январе — мае за последние восемь лет и на 2,5% (на 5,5 млрд куб. м) больше, чем за аналогичный период 2018 года. В том числе в мае 2019 года „Газпром“ добыл 41,8 млрд куб. м газа — на 4,5% больше, чем в мае прошлого года», — отмечается в сообщении.

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В страны так называемого «дальнего зарубежья» за пять месяцев 2019 года российский газовый монополист, по предварительным данным, поставил 80,3 млрд куб. м газа — на 6,6% меньше, чем в январе — мае 2018 года.

Газпром, Северный поток-2
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