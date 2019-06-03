Порошенко рассказал Зеленскому, как себя вести в Брюсселе

Бывший президент Петр Порошенко через видеозапись напомнил нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому о важности его первого визита в Брюссель и о том, чего там не следует делать. Соответствующее видео он выложил в Facebook.
Порошенко назвал этот визит «очень важным и символическим событием».
Во-первых, экс-президент призвал Зеленского не повторять практику Виктора Януковича, который вел «много разговоров о евроинтеграции, а мы не только топтались на месте, а возвращались обратно в Российскую империю».
Порошенко попросил нового президента реализовать те направления и наработки, которые были ранее достигнутые им самим.
«Речь идется о 4 союзах Украины и ЕС», — заявил он и объяснил, что это — энергетический, цифровой, таможенный союзы и вопрос НАТО.
Что касается последнего, то Порошенко подчеркнул важность включения в декабрьский саммит НАТО украинского вопроса, то есть предоставления Украине плана действий по членству в Альянсе.
В этом контексте он вспомнил о своей новой партии «Европейская солидарность» и заявил, что для нее этот вопрос чрезвычайно важен и его политическая сила будет за него «бороться».
«День завтра важный, и я желаю успеха и Украине, и президенту», — подытожил Порошенко.
Напомним, 4-5 июня состоится рабочий визит президента Украины Владимира Зеленского в институты Европейского Союза и НАТО в Брюсселе.
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