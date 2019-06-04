Официальная гривна приближается к 27

Национальный банк Украины на вторник, 4 июня 2019 года, ослабил официальный курс гривны на 10 копеек - до 26,9548 грн за доллар против 26,8546 грн за доллар в понедельник. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 30,1489 грн против 29,9456 грн накануне.