Меркель в очередной раз выступила в защиту «Северного потока – 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что экономические круги ФРГ разделяют ее мнение относительно реализации газопровода «Северный поток — 2». Об этом она заявила во вторник в Берлине, выступая на экономической конференции «День германской промышленности», передает РБК.
Глава правительства ФРГ отметила, что для обеспечения надежного энергоснабжения Германии в свете выхода Германии из атомной энергетики и отказа от угля «нужно делать ставку на такой энергоноситель, как газ». «Поэтому я всегда выступала за то, чтобы наряду с транзитом через Украину мог быть построен трубопровод «Северный поток — 2», — сказала Меркель. «Я думаю, тут наше мнение не различается», — добавила она, обращаясь к участникам конференции.
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, запуск газопровода ожидается до конца года.
Категорически против нового газопровода из России в Европу выступают США и многие страны Европы, в том числе Украина.
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