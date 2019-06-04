Войти
Трамп призвал «принять меры» в отношении телекомпании CNN
медиа
Трамп призвал «принять меры» в отношении телекомпании CNN
Супрун намерена остаться в Украине и после выборов
позиция
Супрун намерена остаться в Украине и после выборов

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Меркель в очередной раз выступила в защиту «Северного потока – 2»

487
Меркель в очередной раз выступила в защиту «Северного потока – 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что экономические круги ФРГ разделяют ее мнение относительно реализации газопровода «Северный поток — 2». Об этом она заявила во вторник в Берлине, выступая на экономической конференции «День германской промышленности», передает РБК.

Глава правительства ФРГ отметила, что для обеспечения надежного энергоснабжения Германии в свете выхода Германии из атомной энергетики и отказа от угля «нужно делать ставку на такой энергоноситель, как газ». «Поэтому я всегда выступала за то, чтобы наряду с транзитом через Украину мог быть построен трубопровод «Северный поток — 2», — сказала Меркель. «Я думаю, тут наше мнение не различается», — добавила она, обращаясь к участникам конференции.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, запуск газопровода ожидается до конца года.

Читайте также: Дуда попросит Зеленского отменить мораторий на эксгумацию польских захоронений

Категорически против нового газопровода из России в Европу выступают США и многие страны Европы, в том числе Украина.

Ангела Меркель, Северный поток-2
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 4 июня 2019
Понедельник, 3 июня 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

У Зеленского нет места для Авакова

Если Порошенко, который был циником до мозга костей и чьё окружение просто погрязло в воровстве, искренне боялся Авакова и никак не мог от него избавиться, то перед Зеленским все ещё лежит на столе чистый лист. Неправильно написанные фамилии на этом листе, пусть и с настойчивых подсказок Коломойского, всегда играющего только в короткие игры, быстро поставят точку и на его перспективах.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Что угрожает экономике Украины во второй половине 2019

Лето обещает быть бурным в политическом плане, вряд ли спокойнее на политическом фронте будет и осенью. А какие риски для экономики Украины во второй половине 2019?
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Средняя зарплата растет, реальные доходы сокращаются

Средняя месячная зарплата в долларовом эквиваленте в марте 2019 года почти достигла уровня марта 2013 года - $385 март 2019 и $394 март 2013. Но, для измерения уровня жизни средняя зарплата в Украине – не очень объективный показатель.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016