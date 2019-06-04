Столтенберг подтвердил возможность вступления Украины в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг снова подтвердил перспективу членства в Альянсе для Украины.

«Лидеры НАТО не раз подчеркивали, что мы до сих пор поддерживаем наше решение, которое приняли на Бухарестском саммите (решение саммита 2008г, согласно которому Украина и Грузия однажды станут членами НАТО — Ред.). В нашем фокусе теперь реформы», — сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник в Брюсселе, передает Интерфакс-Украина.

Генсек также добавил, что Альянс готов поддерживать украинское государство на пути реформ.

«В НАТО политика открытых дверей, мы поддерживаем ее все время. Конечно, очень важный принцип, что каждая нация имеет суверенное право принимать решение о своем пути, это касается и Украины. Мы уважаем, если страна принимает решение не идти по пути членства... мы также уважаем те страны, которые имеют стремление стать членами НАТО. Тогда мы начнем думать, когда эта страна будет готова стать полноценным членом Альянса, как достичь стандартов», — отметил Столтенберг.

Он напомнил, что на выбор страны интегрироваться ли ей в Альянс не могут влиять другие государства.

«Только страна, которая самостоятельно принимает решение стать членом НАТО, а также 29 членов Альянса, принимают решение. Никакие другие страны не могут влиять на этот процесс», — подчеркнул Столтенберг.