Нацбанк резко ослабил гривну

Национальный банк Украины на среду, 5 июня 2019 года, ослабил официальный курс гривны на 25 копеек - до 27,2069 грн за доллар против 26,9548 грн за доллар во вторник. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 30,5914 грн против 30,1489 грн накануне.