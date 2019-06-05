Зеленский поедет в Варшаву

Президент Украины Владимир Зеленский принял приглашение польского президента Анджея Дуды приехать в Варшаву на годовщину начала Второй мировой войны. Об этом пресс-служба главы государства.

Напомним, что Дуда и Зеленский встретились во вторник вечером в Брюсселе, куда президент Украины отправился с двухдневным визитом. Там же Дуда пригласил Зеленского посетить Варшаву с визитом в день годовщины начала Второй Мировой войны.

В пресс-службе главы государства сообщили, что президент с благодарностью принял приглашение.

«Надеюсь и верю, что мы совместными усилиями будем творить историю успеха искренних отношений дружбы и партнерского взаимодействия между Украиной и Польшей», — заявил Владимир Зеленский.

Напомним, по итогам встречи оба президентов заявили, что настроены на примирение в украинско-польских отношениях.