Евросоюз продлил санкции в отношении Крыма и Севастополя

Дипломаты Евросоюза одобрили продление односторонних запретительных мер в отношении Крыма и Севастополя, срок действия которых истекает 23 июня. Об этом в среду со ссылкой на источник в ЕС сообщило агентство Bloomberg.
По его данным, санкции будут продлены на год — до 23 июня 2020 года. Как ожидается, после повторного обсуждения на будущей неделе правительства европейских стран одобрят это решение 18-20 июня.
Санкции в отношении Крыма и Севастополя включают запрет на импорт в ЕС любых крымских товаров, любые европейские инвестиции на территории Крыма, включая приобретение там недвижимости, финансирование бизнеса, предоставление услуг, например, туристических. Европейским судам запрещен вход в крымские порты, а самолетам — посадки в аэропортах Крыма за исключением экстренных ситуаций.
Эти санкции были введены в 2014 году в ответ на аннексию полуострова Россией.
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