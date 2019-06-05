Войти
Супрун ответила на насмешливый комментарий Зеленского
позиция
Супрун ответила на насмешливый комментарий Зеленского
Зеленский пообещал в Брюсселе не отдавать «Приват» Коломойскому
позиция
Зеленский пообещал в Брюсселе не отдавать «Приват» Коломойскому

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

vox populi
RSS

Американцы считают, что Трамп выиграет выборы 2020 года

309
Американцы считают, что Трамп выиграет выборы 2020 года

Большинство американцев считают, что Дональд Трамп победит на предстоящих в 2020 году президентских выборах. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на результаты опроса, проведенного независимой исследовательской службой SSRS.

Согласно итогам опроса, 54% опрошенных предполагают, что Трамп победит на выборах 2020 года. 41% придерживается противоположного мнения, а 5% не заняли определенной позиции по этому вопросу. Как напомнила телекомпания, в декабре прошлого года 51% участников опроса заявлял, что Трамп проиграет предстоящие президентские выборы.

Читайте также: Украина предложила в Минске снять блокаду с Донбасса

Опрос 1006 американцев проводился 28-31 мая по телефону на английском и испанском языках. 34% опрошенных назвали себя сторонниками Демократической партии, 27% — сторонниками республиканцев, 39% представились как независимые. Степень погрешности при опросе составила 3,8%.

Дональд Трамп, выборы в США, опрос
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 5 июня 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Предвыборная лихорадка в украинской политике

Все бросились к коридорам власти, «лифтам», отелям, ресторанам – любым местам, где решаются политические ставки и расклады. Поразительно то, что интенсивные, сложные переговоры, которые сейчас ведутся, как правило, не касаются государственных интересов, реформ или «светлого будущего Украины», а только двух кардинальных вопросов. Первый вопрос, как прорваться на «корабль победителей», гордо называемая журналистами «командой Зеленского». Второй вопрос, как попасть в новый парламент Украины.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

У Зеленского нет места для Авакова

Если Порошенко, который был циником до мозга костей и чьё окружение просто погрязло в воровстве, искренне боялся Авакова и никак не мог от него избавиться, то перед Зеленским все ещё лежит на столе чистый лист. Неправильно написанные фамилии на этом листе, пусть и с настойчивых подсказок Коломойского, всегда играющего только в короткие игры, быстро поставят точку и на его перспективах.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Что угрожает экономике Украины во второй половине 2019

Лето обещает быть бурным в политическом плане, вряд ли спокойнее на политическом фронте будет и осенью. А какие риски для экономики Украины во второй половине 2019?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016