Нацбанк укрепил курс гривны

Национальный банк Украины на четверг, 6 июня, усилил официальный курс гривны на 28 копеек - до 26,93 грн за доллар против 27,2069 грн за доллар во вторник. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 30,3152 грн против 30,5914 грн накануне.