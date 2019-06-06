Бывший начальник Нацполиции Киевской области переведен в зону ООС

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Дмитрий Ценов, который подал в отставку после гибели 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком, получившего огнестрельное ранение во время стрельбы по банкам находившихся не на службе двух полицейских, возглавил полицейские силы в зоне проведения операции объединенных сил (ООС).

«Сегодня утром командующему ООС генералу Александру Сырскому представил нового руководителя полицейских сил в зоне проведения операции объединенных сил генерала Дмитрия Ценова», — написал первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Фейсбук в четверг.

Он отметил, что в составе сил ООС на постоянной основе несут службу более тысячи сотрудников Нацполиции Украины, основная задача — выявление террористов, изъятие оружия и взрывчатки, обеспечения общественного порядка.