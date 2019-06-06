В Крыму гражданина Украины приговорили к 10,5 годам тюрьмы «за шпионаж»

Верховный суд аннексированного Крыма в четверг приговорил к 10,5 года лишения свободы гражданина Украины Константина Давыденко, признав его виновным в шпионаже в пользу СБУ. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«6 июня 2019 года Верховным судом Республики Крым признан виновным в совершении шпионажа (ст. 276 УК РФ) гражданин Украины Давыденко Константин Александрович, задержанный в феврале 2018 года Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Симферополе», — сообщили в ЦОС.

«Установлено, что, будучи завербованным Службой безопасности Украины и выполняя разведывательные задачи, Давыденко на территории Республики Крым целенаправленно осуществлял сбор в целях передачи в украинскую спецслужбу сведений о новейших образцах военной техники, электроники, средств связи третьего поколения и приборов ночного видения, утечка которых могла нанести ущерб безопасности Российской Федерации», — рассказали в ЦОС.

Решением суда он приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

«В ходе суда Давыденко свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном», — уверяют в ЦОС ФСБ.