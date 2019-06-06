Объединения «оппоблоков» не произошло – на съезде «Оппозиционной платформы – За жизнь» назвали первую десятку списка

В Киеве проходит съезд политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», на котором была представлена первая десятка списка политсилы для участия в парламентских выборах.

Как сообщает Интерфакс-Украина, список партии возглавили сопредседатели политсилы, народные депутаты Вадим Рабинович и Юрий Бойко.

Также в первой десятке: глава политсовета и председатель стратегического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, председатель исполкома партии, народный депутат Сергей Левочкин, нардепы Наталья Королевская, Василий Нимченко, Нестор Шуфрич, Сергей Ларин, Сергей Дунаев, Тарас Козак.

В сообщении политсилы на странице в Фейсбук указано, что на съезд прибыли более 1500 делегатов и гостей со всех регионов Украины.