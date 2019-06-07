Трамп объяснил причину ухудшения отношений с Россией

Американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что у США могут быть хорошие отношения с Россией, однако они пострадали из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в выборы.
«Я думаю, что у нас могут быть хорошие отношения с Россией. Я думаю, что они были подпорчены лживой «охотой на ведьм», — сказал Трамп.
Расследования Мюллера продолжалось с начала 2017 года до марта 2019 года. По его итогам сговора предвыборного штаба Трампа с Москвой обнаружено не было. При этом спецпрокурор выявил несколько случаев вмешательства России в выборы. Согласно докладу, «Агентство интернет-исследований» распространяло информацию в социальных сетях с целью разобщить американских граждан. Также команда Мюллера установила, что российское вмешательство осуществлялось благодаря публикации чувствительной информации о Демократической партии, полученной в результате кибератак.
Комментируя итоги расследования, Трамп указал, что «разгневанные демократы» расследовали то, чего не было. «Всем злопыхателям и радикальным левым из числа демократов: GAME OVER», — написал позднее американский лидер.
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