Нацбанк продолжает укреплять гривну

Национальный банк Украины на пятницу, 7 июня 2019 года, усилил официальный курс гривны на 14 копеек - до 26,7950 грн за доллар против 26,93 грн за доллар в четверг. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 30,1873 грн против 30,3152 грн накануне.