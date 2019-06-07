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Трамп уверен, что он «точно добьется» торгового соглашения с Китаем

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Трамп уверен, что он «точно добьется» торгового соглашения с Китаем

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что ему удастся добиться заключения торгового соглашения с Китаем. С таким заявлением президент США выступил в интервью телеканалу Fox News, которое было показано в четверг вечером.

«Я точно добьюсь соглашения с Китаем, — сказал он. — Они хотят заключить сделку уже сейчас».

«Я бы сказал, что хочу заключить соглашение с Китаем, но то, что они сделали, было очень плохо, — подчеркнул Трамп. — У нас было соглашение, но они попытались изменить условия договоренности. Так нельзя поступать».

Власти Китая 1 июня ввели импортные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на $60 млрд. Этот шаг стал ответом на повышение 10 мая правительством США пошлин в отношении китайской продукции на $200 млрд с 10% до 25%.

Ранее Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры по урегулированию торговых споров. Последний раунд таких консультаций проходил в мае в Вашингтоне, однако после этого они зашли в тупик.

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Трамп неоднократно выражал недовольство колоссальным дефицитом в торговле с КНР. После повышения 10 мая американских пошлин Трамп поручил начать процесс повышения пошлин на продукцию из КНР еще на 300 млрд. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам.

США, Китай, политика Трампа
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