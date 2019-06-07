Украинцы в мае продали больше валюты, чем купили

Объем продажи населением наличной валюты в мае 2019 года превысил объем покупки на $25 млн, тогда как два предыдущих месяца украинцы больше покупали валюты, чем продавали, сообщил Национальный банк Украины (НБУ) в пятницу.
В целом с начала года население продало валюты на $71,2 млн больше, чем купило, что на порядок ниже показателя за аналогичный период прошлого года — $966 млн.
НБУ уточняет, что в мае украинцы увеличили продажу наличной валюты на 11,6% по сравнению с апрелем — до $1,216 млрд, одновременно сократив ее покупку на 1,2% — до $1,191 млрд.
Регулятор указывает, что непосредственно американских долларов украинцы в минувшем месяце продали $915,9 млн (в апреле — $814,9 млн), купили — $913 млн ($928 млн).
По сравнению с маем 2018 года продажа валюты банками населению выросла на 13,2%, в том числе долларов США — на 8%, тогда как покупка — на 64,6%, в том числе долларов США — на 73%.
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