Украинцы в мае продали больше валюты, чем купили

Объем продажи населением наличной валюты в мае 2019 года превысил объем покупки на $25 млн, тогда как два предыдущих месяца украинцы больше покупали валюты, чем продавали, сообщил Национальный банк Украины (НБУ) в пятницу.

В целом с начала года население продало валюты на $71,2 млн больше, чем купило, что на порядок ниже показателя за аналогичный период прошлого года — $966 млн.

НБУ уточняет, что в мае украинцы увеличили продажу наличной валюты на 11,6% по сравнению с апрелем — до $1,216 млрд, одновременно сократив ее покупку на 1,2% — до $1,191 млрд.

Регулятор указывает, что непосредственно американских долларов украинцы в минувшем месяце продали $915,9 млн (в апреле — $814,9 млн), купили — $913 млн ($928 млн).

По сравнению с маем 2018 года продажа валюты банками населению выросла на 13,2%, в том числе долларов США — на 8%, тогда как покупка — на 64,6%, в том числе долларов США — на 73%.