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Украина за месяц потеряла 5,5% международных резервов

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Украина за месяц потеряла 5,5% международных резервов

Международные резервы Украины, по предварительным данным, в мае 2019 года уменьшились на 5,5% — до $19,402 млрд из-за значительных объемов погашений по государственному долгу.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно сообщению, на обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте в прошлом месяце было направлено в эквиваленте $1,801 млрд. В частности, $1,281 млрд составляли платежи по обслуживанию и погашению еврооблигаций и облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Также $446,5 млн было выплачено по обязательствам правительства и НБУ перед Международным валютным фондом.

Эти расходы были частично компенсированы поступлениями от размещения ОВГЗ в иностранной валюте на $426,7 млн и финансированием от Всемирного банка на $10 млн. На размер международных резервов также позитивно повлияло увеличение стоимости финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости, курса гривни к иностранным валютам) на сумму $80,7 млн.

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В целом чистая покупка валюты Нацбанком на межбанковском валютном рынке обеспечила пополнение резервов в прошлом месяце на $160,6 млн. НБУ купил на межбанковском валютном рынке $203,6 млн, продал $43 млн.

По состоянию на 1 июня 2019 года объем международных резервов покрывает 3,2 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Нацбанка.

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