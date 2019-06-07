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Позиция НКРЭКУ не угрожает запуску рынка электроэнергии с 1 июля, - эксперт

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Позиция НКРЭКУ не угрожает запуску рынка электроэнергии с 1 июля, - эксперт

Обнародованная позиция НКРЭКУ о введении рынка электроэнергии не угрожает началу действия рынка с 1 июля 2019 года. Об этом написал эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук в Facebook.

«Заявленная позиция регулятора никоим образом не угрожает начала действия рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года. Так как не помешает реализации механизма ВСО для защиты населения от высокой цены на электроэнергию», — считает эксперт.

Корольчук отметил, что позиция регулятора является фактически широким анализом реформы рынка электроэнергии, которая охватывает все возможные проблемы, в том числе по ВСО. И функция НКРЭКУ заключается, в частности, и в том, чтобы предвидеть возможные риски и минимизировать их.

«Задача НКРЭКУ, кстати, и заключается в разработке и анализе всех возможных отрицательных и положительных сценариев, которые могут реализоваться на рынке. Только это дает возможность затем минимизировать риски, застраховать рынок от непредсказуемых историй», — отметил Корольчук.

Напомним, новая модель оптового рынка электроэнергии должна быть введена с 1 июля 2019 года, в соответствии с Законом Украины «О рынке электроэнергии». Правительство на заседании 5 июня принял все необходимые решения для внедрения рынка. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что рынок будет запущен вовремя.

НКРЭКУ 7 июня обнародовала свою расширенную позицию относительно внедрения рынка электроэнергии. В ней, в частности, перечисленные возможные риски внедрения рынка и оценены технической готовности участников рынка.

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Запуск рынка электроэнергии является условием программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ), согласно которой планируется получить в текущем году $2,5 млрд кредита, а также предоставление макрофинансовой помощи от Европейского союза (ЕС) в размере 500 млн евро.

НКРЭКУ, энергорынок
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