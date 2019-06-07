ЦИК решила вопрос с печатью бюллетеней – уже успевают

Министерство экономического развития и торговли издало указ, благодаря которому Центральная избирательная комиссия успеет напечатать бюллетени для парламентских выборов. Об этом сказал заместитель главы Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко, передает гражданская сеть «Опора».

Комментируя указ, Радченко отметил, что Минэкономразвития «наконец прислушалось к ЦИК и дает объяснения по изготовлению и печати избирательных бюллетеней».

Он заверил, что препятствий для печати избирательных бюллетеней и угроз срывов тендерных процедур сейчас не существует, потому что заказать их печать можно будет по переговорной процедуре.

Чиновник отметил, что положительные изменения были достигнуты усилиям многих министерств и ведомств.

«Мы получили убедительные сообщения и от Минэкономразвития и Министерства финансов, что в Украине существует единственное полиграфическое предприятие, а именно полиграфкомбинат „Украина“, которое способно технически изготовить бюллетени и обеспечить их передачу в окружные избирательные комиссии», — объяснил Радченко.

Заместитель главы Центризбиркома отметил, что тендеры, которые из-за отсутствия конкуренции будут проводить по переговорной процедуре, буду отвечать закону «О публичных закупках».

«Переговорная процедура не такая длительная, поэтому у нас есть время, чтобы должным образом подготовиться, принять на заседаниях, как того требует закон, постановление о форме и содержании избирательного бюллетеня, для того, чтобы определить цвет, успеть сделать всю защиту, успеть сделать весь внешний вид», — рассказал Радченко.

Вместе с тем он отметил, что сейчас удалось решить проблему исключительно с печатью бюллетеней.

«Я отмечаю, что есть еще целый ряд продукции печатной, которая будет использоваться и должна использоваться в соответствии с законом „О выборах народных депутатов“, как на избирательных участках, так и в окружных избирательных комиссиях», — объяснил заместитель главы ЦИК.

Речь идет, например, о плакатах партий, которые должны быть размещены на участках, бланках протоколов участковых и окружных избирательных комиссий о результатах подсчета голосов и итоге голосования.

Также, по словам Радченко, приказ Минэкономразвития «решает проблемы частично и временно», в частности, потому что распространяется только на внеочередные выборы народных депутатов 21 июля 2019 года.

Напомним, ранее глава ЦВК Татьяна Слипачук заявила, что по действующей процедуре системы закупок Центризберком не успеет распечатать бюллетени и подготовить избирательный процесс.