Войти
Гройсман ведет на выборы починенных и часть «Народного фронта»
выборы
Гройсман ведет на выборы починенных и часть «Народного фронта»
Трамп объяснил причину ухудшения отношений с Россией
позиция
Трамп объяснил причину ухудшения отношений с Россией

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

ЦИК решила вопрос с печатью бюллетеней – уже успевают

168
ЦИК решила вопрос с печатью бюллетеней – уже успевают

Министерство экономического развития и торговли издало указ, благодаря которому Центральная избирательная комиссия успеет напечатать бюллетени для парламентских выборов. Об этом сказал заместитель главы Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко, передает гражданская сеть «Опора».

Комментируя указ, Радченко отметил, что Минэкономразвития «наконец прислушалось к ЦИК и дает объяснения по изготовлению и печати избирательных бюллетеней».

Он заверил, что препятствий для печати избирательных бюллетеней и угроз срывов тендерных процедур сейчас не существует, потому что заказать их печать можно будет по переговорной процедуре.

Чиновник отметил, что положительные изменения были достигнуты усилиям многих министерств и ведомств.

«Мы получили убедительные сообщения и от Минэкономразвития и Министерства финансов, что в Украине существует единственное полиграфическое предприятие, а именно полиграфкомбинат „Украина“, которое способно технически изготовить бюллетени и обеспечить их передачу в окружные избирательные комиссии», — объяснил Радченко.

Заместитель главы Центризбиркома отметил, что тендеры, которые из-за отсутствия конкуренции будут проводить по переговорной процедуре, буду отвечать закону «О публичных закупках».

«Переговорная процедура не такая длительная, поэтому у нас есть время, чтобы должным образом подготовиться, принять на заседаниях, как того требует закон, постановление о форме и содержании избирательного бюллетеня, для того, чтобы определить цвет, успеть сделать всю защиту, успеть сделать весь внешний вид», — рассказал Радченко.

Вместе с тем он отметил, что сейчас удалось решить проблему исключительно с печатью бюллетеней.

«Я отмечаю, что есть еще целый ряд продукции печатной, которая будет использоваться и должна использоваться в соответствии с законом „О выборах народных депутатов“, как на избирательных участках, так и в окружных избирательных комиссиях», — объяснил заместитель главы ЦИК.

Речь идет, например, о плакатах партий, которые должны быть размещены на участках, бланках протоколов участковых и окружных избирательных комиссий о результатах подсчета голосов и итоге голосования.

Читайте также: Скромная жизнь шведских депутатов: общественный транспорт и крохотные квартиры

Также, по словам Радченко, приказ Минэкономразвития «решает проблемы частично и временно», в частности, потому что распространяется только на внеочередные выборы народных депутатов 21 июля 2019 года.

Напомним, ранее глава ЦВК Татьяна Слипачук заявила, что по действующей процедуре системы закупок Центризберком не успеет распечатать бюллетени и подготовить избирательный процесс.

ЦИК, досрочные выборы
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 7 июня 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Артём Глущенко
Артём Глущенко
инвестор

Финансы объединяют

Несмотря на то, что у наших стран фондовый рынок застрял в развитии примерно на одном уровне, нам, безусловно, стоит обмениваться опытом, достижениями, возможно, перенять опыт у соседей с более развитым рынком - Латвии, Литвы, Эстонии, выработать совместный план развития. Можно сделать фондовый рынок открытым для инвестирования гражданам Украины и Беларуси, а возможно, и всего Балто-Черноморского союза. Ведь ничто так не объединяет людей и страны, как общий финансовый интерес.
Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Предвыборная лихорадка в украинской политике

Все бросились к коридорам власти, «лифтам», отелям, ресторанам – любым местам, где решаются политические ставки и расклады. Поразительно то, что интенсивные, сложные переговоры, которые сейчас ведутся, как правило, не касаются государственных интересов, реформ или «светлого будущего Украины», а только двух кардинальных вопросов. Первый вопрос, как прорваться на «корабль победителей», гордо называемая журналистами «командой Зеленского». Второй вопрос, как попасть в новый парламент Украины.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

У Зеленского нет места для Авакова

Если Порошенко, который был циником до мозга костей и чьё окружение просто погрязло в воровстве, искренне боялся Авакова и никак не мог от него избавиться, то перед Зеленским все ещё лежит на столе чистый лист. Неправильно написанные фамилии на этом листе, пусть и с настойчивых подсказок Коломойского, всегда играющего только в короткие игры, быстро поставят точку и на его перспективах.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016