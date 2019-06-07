В РФ поступило около 6 тысяч заявок от жителей «ДНР» на получение гражданства

Миграционная служба так называемой Донецкой народной республики (ДНР) отправила в Россию около 6 тысяч пакетов документов от жителей «республики» на получение российского гражданства. Об этом заявил в пятницу глава ДНР Денис Пушилин.

«Миграционной службой ДНР принято 6448 пакетов документов, 5982 пакета отправлено в РФ», — цитирует его Донецкое агентство новостей. Он отметил, что выдача первых паспортов РФ жителям ДНР ожидается уже этим летом.

В МВД России 3 июня сообщили, что приняли от жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик несколько тысяч заявлений о приеме в гражданство РФ. В ведомстве также отметили, что в настоящее время в Ростовской области развернуты и оснащены необходимым оборудованием четыре временных миграционных пункта по приему и выдаче документов.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Документ, в частности, упрощает порядок получения российских паспортов жителями непризнанных республик Донбасса.