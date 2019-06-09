В США появится «корпорация-гигант» в оборонной отрасли

Одни из крупнейших оборонных и аэрокосмических предприятий США, United Technologies и Raytheon ведут переговоры об объединении. Об этом со ссылкой на источники пишет The Wall Street Journal.

Совокупная стоимость компании, которая может стать итогом сделки, может достичь порядка $166 млрд. По данным Forbes, капитализация Raytheon в 2019 году достигла $51,1 млрд. В компании работают 67 тыс. человек. Raytheon занимает 304 место в списке крупнейших мировых компаний по версии издания, и 89 место — в списке публичных компаний США в 2018 году. Эта компания входит в «большую тройку» изготовителей вооружения и военной техники для армии США вместе с Boeing и Lockheed Martin. Так, компания производит зенитно-ракетные комплексы Patriot, оборудование для бомбардировщиков B-1 Lancer и B-2 Spirit, ракеты AGM-88 HARM и BGM-109 Tomahawk.

Капитализация United Technologies в два раза больше — $118,1 млрд. Число сотрудников — 240 тыс. В списке крупнейших мировых компаний она занимает 78 место. В США в 2018 году она занимала 34 место. В состав компании входят такие производители, как Pratt & Whitney (турбореактивные двигатели для военных самолетов и гражданских лайнеров), крупнейший в мире производитель лифтов, эскалаторов Otis, один из лидеров по производству климатических систем Carrier Corporation.

Точные условия сделки пока неизвестны. По данным WSJ, с большой степенью вероятности большая часть акций будет принадлежать акционерам более крупной United Technologies. Новое предприятие станет второй по величине в мире аэрокосмической и оборонной компанией по объемам продаж после Boeing. Ее годовой доход может составить более $70 млрд.