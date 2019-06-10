Нацбанк продолжает укреплять гривну

Национальный банк Украины на понедельник, 10 июня, усилил официальный курс гривны на 20 копеек — до 26,5957 грн за доллар против 26,7950 грн за доллар в пятницу. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 39,9813 грн против 30,1873 грн накануне.