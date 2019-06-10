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В РФ увидели «сигналы» со стороны США

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В РФ увидели «сигналы» со стороны США

Россия в последнее время видит некоторые сигналы от США о готовности налаживать диалог, в том числе на высшем уровне. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передают российские СМИ.

«В самое-самое последнее время можно углядеть некоторые сигналы, или, так скажем, кивки со стороны администрации США в направлении налаживания диалога по ряду направлений, в том числе диалога на высшем уровне. Желательно, чтобы эти сигналы были подкреплены конкретными делами», — сказал представитель Кремля.

Он также заявил, что Россия обеспокоена растущей конфронтацией в мире, а шаги США для международной безопасности весьма опасны.

«Напряженность как в мировой политике в целом, так и в отдельных регионах продолжала, к сожалению, нарастать», — сказал представитель Кремля, описывая события последнего года. По его словам, «особенно беспокоит, что неблагоприятные конфронтационные тенденции затрагивают и политическую, дипломатическую, торгово-экономическую, и военно-политическую область». «Под угрозой оказалась вся система контроля над вооружениями», — констатировал Ушаков.

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«Шаги, предпринятые руководством США, основываются на иллюзии свободы рук в сфере военного строительства, а издержки такой политики для международной безопасности могут быть весьма и весьма опасными», — заявил он.

Россия, США
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