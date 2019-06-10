Новый парламент Молдовы расследует кражу $1 млрд из банковской системы

Депутаты нового парламента Молдовы проголосовали за создание специальной комиссии, которая займется расследованием вывода из банковской системы страны $1 млрд, сообщил «Интерфакс».
Согласно постановлению, которое принято единогласно 61 голосом, комиссия займется «расследованием всех обстоятельств девальвации банковской системы Молдовы и банковского мошенничества». Парламентская комиссия должна представить отчет через 90 дней.
Вице-председатель парламента Александр Слусарь сказал, что «проблемы финансового и банковского сенатора накапливались вне зависимости от партий, находившихся у власти, однако, начиная с 2011 года, Молдова превратилась в региональную прачечную по отмыванию денег, полученных сомнительным путем».
«Банковская система использовалась для выкачивания финансовых ресурсов из резервов Национального банка с последующим переводом образовавшихся дыр в государственный долг. Через судебную и банковскую систему Молдовы были отмыты десятки миллиардов долларов США,» — напомнил он.
В 2015 году в Молдове стало известно, что из трех банков — Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, которые контролировали почти половину рынка банковских услуг, было выведено за границу около миллиарда долларов. Банки были ликвидированы, а средства вкладчикам и экономическим агентам были возвращены за счет активов государства. Расследованием ситуации по решению Национального банка Молдовы в 2015 году занялась международная компания Kroll и Steptoe & Johnson LLP. Первый доклад был представлен общественности, а второй доклад был засекречен и хранится в Генеральной прокуратуре.
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