Инфляция в мае замедлилась до 0,7%, но в годовом измерении выросла

Инфляция в Украине в мае 2019 года составила 0,7% по сравнению 1% в апреле, 0,9% — в марте, 0,5% — в феврале и 1% — в январе, сообщила Государственная служба статистики Украины в понедельник.

Согласно ее данным, в годовом измерении рост потребительских цен по итогам мая текущего года ускорился до 9,6% с 8,8% в апреле и 8,6% в марте.

Базовая инфляция в мае 2019 года снизилась до 0,2%, тогда как в апреле ее показатель составлял 0,4%, марте — 1,2%, феврале — 0,2%, январе — 0,3%. В годовом измерении сохранилась на уровне апреля — 7,4% по сравнению с 7,6% в марте, 7,8% — в феврале и 8,3% — в январе.