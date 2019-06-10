Инфляция в мае замедлилась до 0,7%, но в годовом измерении выросла

Инфляция в Украине в мае 2019 года составила 0,7% по сравнению 1% в апреле, 0,9% — в марте, 0,5% — в феврале и 1% — в январе, сообщила Государственная служба статистики Украины в понедельник.
Согласно ее данным, в годовом измерении рост потребительских цен по итогам мая текущего года ускорился до 9,6% с 8,8% в апреле и 8,6% в марте.
Базовая инфляция в мае 2019 года снизилась до 0,2%, тогда как в апреле ее показатель составлял 0,4%, марте — 1,2%, феврале — 0,2%, январе — 0,3%. В годовом измерении сохранилась на уровне апреля — 7,4% по сравнению с 7,6% в марте, 7,8% — в феврале и 8,3% — в январе.
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