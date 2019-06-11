В Крыму в этом году ждут 7,5 млн туристов

Крым по итогам текущего года может принять 7,5 миллиона туристов, сообщил глава так называемого крымского парламента Владимир Константинов.

«Если тенденция роста турпотока сохранится по сравнению с прошлым годом, то мы выйдем на 7,5 миллиона. Это кардинальная, радикальная цифра, которая изменит экономический облик региона», — сказал Константинов на заседании президиума парламента «республики», передают РИА Новости.

По его мнению, основой для роста туристического потока стало открытие Крымского моста.

В свою очередь председатель комитета «парламента» по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк отметил, что по состоянию на 1 июня в Крыму с начала года отдохнули около 1,3 миллиона туристов.

«Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как правило, с 15-17 июня начинается массовый приезд в Крым на отдых», — сказал Черняк.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая 2018 года, движение автотранспорта было запущено на следующий день. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.