В Китае рухнули продажи автомобилей

Розничные продажи машин в Китае в мае сократились на 12,5% относительно аналогичного периода предыдущего года до 1,61 млн единиц согласно данным Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (China Passenger Car Association, CPCA).

В апреле продажи рухнули на 16,6%, в марте — уменьшились на 12%.

Падение китайского авторынка продолжается уже 12 месяцев на фоне опасений по поводу торгового конфликта с США и замедления роста китайской экономики.

«Для автопроизводителей наступили тяжелые времена», — заявил глава CPCA Цуй Дуншу.

По его словам, продажи автомобилей китайского производства в прошлом месяце рухнули на 26,5%, тогда как поставки люксовых машин повысились на 9,4%.

Данные CPCA учитывают продажи легковых автомобилей, многофункциональных транспортных средств (MPV), внедорожников и мини-вэнов.