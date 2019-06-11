В АП рассказали, когда может быть проведен аудит НАБУ

Аудит Национального антикоррупционного бюро возможно провести только после того, как будут выбраны аудиторы. Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Руслан Рябошапка во время брифинга, сообщает Укринформ.
«Аудит НАБУ может быть проведен только тогда, когда будут назначены три аудитора Национального антикоррупционного бюро, для нас это принципиально важно. Мы бы хотели сделать аудит не только НАБУ, но и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, агентства по предупреждению коррупции, а также агентства по вопросам розыска и управления арестованными активами», — сказал Рябошапка.
По его словам, для того, чтобы это сделать, необходим новый состав парламента и новое правительство.
«Потому что парламент назначает одного из аудиторов НАБУ, а правительство назначает другого аудитора НАБУ, поэтому я думаю, что в течение ближайших двух месяцев будет сформировано правительство, будет новый парламент, будут новые аудиторы, будет начат этот процесс», — сказал он.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016