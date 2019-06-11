В АП рассказали, когда может быть проведен аудит НАБУ

Аудит Национального антикоррупционного бюро возможно провести только после того, как будут выбраны аудиторы. Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Руслан Рябошапка во время брифинга, сообщает Укринформ.

«Аудит НАБУ может быть проведен только тогда, когда будут назначены три аудитора Национального антикоррупционного бюро, для нас это принципиально важно. Мы бы хотели сделать аудит не только НАБУ, но и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, агентства по предупреждению коррупции, а также агентства по вопросам розыска и управления арестованными активами», — сказал Рябошапка.

По его словам, для того, чтобы это сделать, необходим новый состав парламента и новое правительство.

«Потому что парламент назначает одного из аудиторов НАБУ, а правительство назначает другого аудитора НАБУ, поэтому я думаю, что в течение ближайших двух месяцев будет сформировано правительство, будет новый парламент, будут новые аудиторы, будет начат этот процесс», — сказал он.