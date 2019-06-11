В Греции будут досрочные парламентские выборы

Президент Греции Прокопис Павлопулос распустил во вторник парламент страны и объявил досрочные парламентские выборы 7 июля. Об этом говорится в президентском указе, который был вывешен на доске объявлений в главном законодательном органе страны.

По традиции с вывешивания указа распускается парламент и официально начинается предвыборный период. Согласно конституции, выборы должны проводиться в течение 30 дней с момента роспуска парламента.