Нацбанк еще немного укрепил гривну

Национальный банк Украины на среду, 12 июня, укрепил официальный курс гривны на 8 копеек - до 26,2989 грн за доллар против 26,3750 грн за доллар во вторник. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,7704 грн против 29,8064 грн накануне.