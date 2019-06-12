У Вакарчука отозвали двух кандидатов в депутаты

Из перечня кандидатов от партии «Голос» в одномандатных округах исключены два претендента на депутатские мандаты из-за заявлений активистов об их несоответствии критериям политсилы. Об этом сообщает пресс-служба «Голоса».

Отмечается, что журналисты движения «ЧЕСНО» предоставили доказательства того, что кандидат в Волынской области Тарас Шкитер (выдвигался по округу № 22) был связан с деятельностью партии «Украинский выбор» Виктора Медведчука в Луцке.

Также сообщается, что фамилию другого кандидата в Киеве Евгения Кугука (выдвигался по округу № 217) активисты нашли в списках партии «Оппозиционный блок» на внеочередных парламентских выборах 2014 года.

«Эти факты противоречат принципам, которыми партия „Голос“ руководствуется при выборе всех без исключения кандидатов», — заявили в политсиле и призвали и в дальнейшем сообщать о случаях недоброчестности.