У Вакарчука отозвали двух кандидатов в депутаты

Из перечня кандидатов от партии «Голос» в одномандатных округах исключены два претендента на депутатские мандаты из-за заявлений активистов об их несоответствии критериям политсилы. Об этом сообщает пресс-служба «Голоса».
Отмечается, что журналисты движения «ЧЕСНО» предоставили доказательства того, что кандидат в Волынской области Тарас Шкитер (выдвигался по округу № 22) был связан с деятельностью партии «Украинский выбор» Виктора Медведчука в Луцке.
Также сообщается, что фамилию другого кандидата в Киеве Евгения Кугука (выдвигался по округу № 217) активисты нашли в списках партии «Оппозиционный блок» на внеочередных парламентских выборах 2014 года.
«Эти факты противоречат принципам, которыми партия „Голос“ руководствуется при выборе всех без исключения кандидатов», — заявили в политсиле и призвали и в дальнейшем сообщать о случаях недоброчестности.
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