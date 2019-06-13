В Украине ожидается жара до 35 градусов

В Украине в четверг, 13 июня, сохранится сухая и жаркая погода, только в Карпатском регионе и на севере Левобережья местами пройдет кратковременный дождь. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
«13 июня переменная облачность. Без осадков, только в Крыму, днем также в Карпатском регионе и на севере Левобережья местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный (в западной части — юго-восточный), 5-10 м/с», — говорится в сообщении.
Температура ночью 17-22°, днем 29-34°; в Карпатах ночью 13-18°, днем 21-26°.
В ближайшие два дня, 14-15 июня, погода не изменится. Без осадков, только днем 15 июня в Карпатском регионе, северных областях и на Винниччине местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 16-21°, на побережье морей до 24°, днем 29-34°; 15 июня в восточной части ночью 11-16°, днем 26-30°.
В течение 16-17 июня также преимущественно без осадков, только в дневные часы в западных областях отдельные грозовые дожди. Температура ночью 16-22°, днем 29-35°.
В Киеве и Киевской области 13 июня осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 5-8 м/с. В Киеве и Киевской области 13 июня осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 5-8 м/с. Температура в столице ночью около 20°, днем 31-33°; по области ночью 17-22°, днем 29-34°.
14-15 июня без осадков, только днем 15 июня местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016