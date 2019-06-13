Нацбанк перешел к ослаблению гривны

Национальный банк Украины на четверг, 13 июня, понизил официальный курс гривны на 10 копеек - до 26,4019 грн за доллар против 26,2989 грн за доллар в среду. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,8949 грн против 29,7704 грн накануне.