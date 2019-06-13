За четыре месяца на Донбассе погибли 10 гражданских, 35 ранены

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине зафиксировала за период с 16 февраля по 15 мая 2019 года гибель 10 гражданских и ранения 35 человек вследствие обстрелов на Донбассе. Об этом говорится в «Докладе о ситуации с правами человека в Украине 16 февраля — 15 мая 2019 года», представленном в четверг, сообщает Укринформ.

«В период с 16 февраля по 15 мая 2019 года УВКПЧ (Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека — Ред.) зафиксировало 45 жертв среди гражданского населения, связанных с конфликтом: 10 погибших и 35 раненых, на 181 процент больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом, с 16 ноября 2018 года до 15 февраля 2019 года, когда были зафиксированы 16 жертв среди гражданского населения (2 погибших и 14 раненых)», — отмечается в докладе.

Также сообщается, что отчетный период был отмечен наименьшим количеством жертв среди гражданского населения по сравнению с аналогичными календарными периодами — с середины февраля до середины мая 2015-2018 годов.