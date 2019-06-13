Зеленский едет во Францию и Германию

Президент Украины Владимир Зеленский 17 июня посетит с официальным визитом Французскую Республику, 18 июня — Федеративную Республику Германия.

«Программой визитов предусмотрены встречи главы государства с руководством Франции и Германии, руководителями парламентов, а также с ведущими представителями французского и немецкого бизнеса», — сказано в сообщении администрации президента Украины на странице в Фейсбук в четверг.

Напомним, что 30 мая в Киеве Зеленский принимал глав МИД ФРГ и Франции Хайко Мааса и Жан-Ива Ле Дриана.

В рамках своего первого официального зарубежного визита в Брюссель, который состоялся 4 и 5 июня, Зеленский встречался с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини, главой Евросовета Дональдом Туском и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.