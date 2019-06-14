На Марсе обнаружили эмблему «Звездного флота» из сериала Star Trek

Аппарат НАСА Mars Reconnaissance Orbiter запечатлел на поверхности Марса элемент рельефа, напоминающий эмблему «Звездного флота» из научно-фантастического сериала «Звездный путь» (Star Trek). Об этом сообщил телеканал CBS.
Необычное явление разглядели на снимке, полученном еще 22 апреля 2019 года, специалисты Аризонского университета в Тусоне. «Находчивые зрители заметят, что эти элементы рельефа сильно напоминают знаменитый логотип», — приводит их слова телеканал.
На опубликованных снимках можно разглядеть нечто, отдаленно напоминающее изображение, являющееся эмблемой вымышленной организации. По сюжету, «Звездный флот» действует в рамках «Объединенной федерации планет», существующей во вселенной сериала. Ученые, обнаружившие совпадение, утверждают, что такой «рисунок» на поверхности Марса мог возникнуть в результате взаимодействия ветров, лавы и дюн.
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