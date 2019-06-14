Нацбанк еще немного снизил курс гривны

Национальный банк Украины на пятницу, 14 июня, ослабил официальный курс гривны на 2 копейки - до 26,4170 грн за доллар против 26,4019 грн за доллар в четверг. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,8222 грн против 29,8949 грн накануне.